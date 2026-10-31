В Польше обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала - ВИДЕО
В Варшаве обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала.
Как передает Day.Az, судья Анна Корвин-Пиотровска отстранила его руководство, а президент Польши прервал визит в Африку.
Корвин-Пиотровска вызвала полицию на территорию Конституционного трибунала, заявив о возможной угрозе безопасности судей и сотрудников.
Полиция в здание трибунала не входила, но значительные силы сосредоточены в его районе.
Судья отстранила на месяц председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, временно взяв руководство учреждением на себя.
Глава оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал происходящее "переворотом" и призвал президента Кароля Навроцкого вмешаться.
Тот прервал поездку в Сенегал и возвращается в Польшу.
Конфликт связан с расколом вокруг состава суда. Правительство Дональда Туска не признаёт решения трибунала из-за судей, назначенных при власти "Права и справедливости".
В свою очередь, Навроцкий и Свенчковский не признают судей, избранных Сеймом в 2026 году.
Корвин-Пиотровска - одна из них: президент не принял у неё присягу, а Свенчковский не допускал её к рассмотрению дел.
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