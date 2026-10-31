Перечислены способы продлить жизнь ноутбуку

Правильная зарядка может значительно продлить сроки жизни портативного компьютера. Об этом сообщает издание PCWorld, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы отметили, что в первую очередь нужно ограничить перегрев девайса. Категорически нельзя оставлять ноутбук под прямыми солнечными лучами или в нагретом салоне автомобиля в жаркий день. В числе способов продлить жизнь аппарата они перечислили совет, согласно которому не рекомендуется разряжать аккумулятор до конца. "Чтобы сохранить работоспособность батареи, обязательно заряжайте ноутбук, когда уровень заряда опустится примерно до 20 процентов", - заявили журналисты.

В материале говорится, что некоторые модели ноутбуков позволяют ограничить уровень максимального заряда аккумулятора до 80 процентов. Также специалисты посоветовали оптимизировать настройки электропитания девайса - например, чаще включать режим энергосбережения.

Кроме того, журналисты PCWorld объяснили, что компьютер перестает получать энергию от батареи, если она заряжена, а девайс подключен к электросети. "Если вы собираетесь долго сидеть за столом и заниматься чем-то ресурсоемким, например, играть в игры, то имеет смысл подключать ноутбук к розетке", - отметили авторы.