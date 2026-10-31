Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в официальном открытии Art Weekend - ФОТО

30 октября в Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие фестиваля "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии фестиваля приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Алена Алиева.

В рамках открытия Art Weekend в Центре Гейдара Алиева был представлен ряд выставок.

Выступившая на открытии вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева отметила, что в этом мероприятии принимают участие известные художники из разных стран: "Конечно же, это прекрасная возможность для того, чтобы познакомиться друг с другом, обменяться мнениями. В течение ближайших нескольких дней вы познакомитесь с многочисленными живописными произведениями, инсталляциями, скульптурами и перформансами, отражающими красоту, силу и величественность природы. В 2012 году в целях защиты видов животных, столкнувшихся с угрозой исчезновения, мы создали инициативу "Большая пятерка" Кавказа".

Подчеркнув, что в эту инициативу входят бурый медведь, серый волк, кавказский леопард, императорский орел и джейран, Лейла Алиева отметила, что с того времени мы совместно с местными структурами и международными организациями осуществляем деятельность в направлении охраны данных видов животных, их возвращения в естественную среду обитания и расширения ареалов. Мы достигли в этой сфере достаточно успешных результатов.

Доведя до внимания, что лучший способ понять и полюбить природу - это проводить как можно больше времени на ее лоне, вице-президент Фонда Гейдара Алиева отметила: "Только в этом случае мы можем ощутить с ней истинную связь. В то же время, каждый должен помнить, что даже маленькими шагами можно внести свой вклад в большие перемены. Значение фестиваля "Почувствуй будущее СЕЙЧАС" для нас заключается именно в этом".

Затем в исполнении Азербайджанской государственной детской филармонии был продемонстрирован национальный танец.

Выразив от имени представителей международного искусства, прибывших в столицу Азербайджана для участия в фестивале "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС", признательность Лейле Алиевой, куратор искусства Симон де Пюри (Simon de Pury) сказал: "Еще в 2012 году у меня была возможность встретиться с Вами в Лондоне. Во время той встречи Вы поделились своим стремлением обеспечить более широкое международное признание азербайджанских художников, демонстрацию их произведений в мировом масштабе, а также привезти в Азербайджан работы самых известных мировых художников. Именно в результате этой беседы была организована выставка Fly to Baku. Выставка, имевшая большой успех в Лондоне, затем демонстрировалась в Париже, Москве и ряде других городов мира. А в 2016 году мы организовали в Центре Гейдара Алиева ретроспективную выставку, посвященную произведениям американского художника Джорджа Кондо. В этом великолепном здании доставляет особое удовольствие собираться вместе вокруг искусства и культуры. По моему мнению, это архитектурное произведение Захи Хадид является ее самым грандиозным проектом".

Также в рамках церемонии открытия для Art Weekend был представлен иммерсивный театральный спектакль "Нить Ориона", автором и режиссером которого является Парвиз Мамедрзаев, а визуальная атмосфера создана Ляман Юсифли. Спектакль воплощает в себе поэтическое путешествие, исследующее посредством хореографии, музыки и визуального повествования хрупкую взаимосвязь между человеком и природой. "Нить Ориона" - это не только театральный опыт, но и произведение, побуждающее задуматься об отношении человека к природе и его ответственности перед ней.

В продолжение мероприятия в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля танца были представлены танцы "Джанги" и "Яллы", отражающие наши древние танцевальные традиции.

Проходящая второй год по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой выставочная программа фестиваля объединяет различные художественные подходы, поколения и географии, создавая у зрителей возможность задуматься над такими темами, как память, культурное наследие, природа, биоразнообразие, идентичность и будущее.

Одним из важных направлений выставочной программы нынешнего Art Weekend стала тема "Большая пятерка Кавказа" (Big Five of the Caucasus). В проектах, посвященных природе и биоразнообразию Кавказа, животные представлены не только как часть природного мира, но и как носители культурной памяти, мифологии и коллективной идентичности.

Одной из художественных интерпретаций темы "Большой пятерки" и ее пути от природы к искусству стал проект "Легендарные существа: животный мир Азербайджана" (Legendary Creatures: An Azerbaijani Bestiary). Проект, представленный в парковой части Центра Гейдара Алиева, связывает мифологических существ азербайджанского фольклора с "Большой пятеркой". Животные здесь предстают как носители местных знаний, фольклорного и художественного наследия. Особое внимание уделяется необходимости сохранить это богатство для будущих поколений.

В экспозиции представлены 6 произведений 6 художников - ковровая композиция, скульптура, фоторабота, композиция из металла и произведения, выполненные в смешанной композиции.

Все работы впервые представлены широкой публике именно в рамках Art Weekend.

Еще одна выставка современного искусства - "Когда говорит природа. Наследники" (When Nature Speaks. Heirs), представленная в Центре Гейдара Алиева, также посвящена темам природы, наследия и ответственности человека.

Концептуальную основу выставки составляет "Большая пятерка" Кавказа - кавказский леопард, бурый медведь, серый волк, императорский орел и джейран. Через эти образы авторы обращают внимание на вопрос: "Какую природу мы оставим после себя?".

Животные, представленные в экспозиции в различных художественных формах, воспринимаются не просто как образы дикой природы. "Большая пятерка" становится одним из главных символов художественной программы фестиваля, открывая новые перспективы для осмысления природы, культурной памяти, мифологии, идентичности и будущего поколений.

Выставка, подготовленная на основе идеи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, исследует взаимосвязь человека и природы, а также такие неразрывно связанные между собой понятия, как наследие, ответственность, память и выбор.

Экспозиция объединяет художников и мастеров, работающих в области инсталляции, скульптуры, керамики, текстиля, а также использующих смешанные техники, предполагающие сочетание различных материалов.

Представленные работы впервые были показаны широкой публике именно в рамках Бакинского арт-уикенда.

Затем состоялось ознакомление с выставкой китайского художника Чжан Цзиня (Zhang Ji) "Кожа истины" (The skin of truth). Экспозиция объединяет архитектурные традиции различных культур с современным изобразительным искусством. На выставке представлены произведения художника из серий "Кожа истины" и Ultima. Вдохновляясь орнаментами мечетей, синагог, католических храмов, индуистских и буддийских святынь, Чжан Цзинь переосмысливает их средствами современного искусства.

Работы, представленные в бакинской экспозиции, созданы под впечатлением от таких известных архитектурных памятников Испании, как Большая мечеть Кордовы и дворец Альгамбра.

Отличается и живописная техника Чжан Цзиня. Вместо кисти художник использует шприц, нанося краску непосредственно на холст. Образующиеся при этом рельефные поверхности придают произведениям сходство с барельефами.

Произведения Чжан Цзиня ранее экспонировались в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Китае, Франции, Испании, Швейцарии, Саудовской Аравии, Турции и других странах, а также вошли в международные коллекции.

Также в Центре Гейдара Алиева были представлены арт-проект известной американской художницы Джуди Чикаго (Judy Chicago) "Что, если бы миром правили женщины..." (What If Women Ruled the World?) и работа итальянского художника Микеланджело Пистолетто (Michelangelo Pistoletto) "Зеркало вечности" (Mirror of Eternity).

Арт-проект "Что, если бы миром правили женщины..." создает пространство для обмена воспоминаниями, рассказа личных историй и коллективного самовыражения. Начиная с 2022 года в рамках проекта формируется глобальный архив, охватывающий США, Германию, Аргентину, Великобританию, Францию, Индию, Мексику, Нидерланды и Турцию. В Баку посетители могут стать участниками следующего этапа проекта, ответив на вопросы в интерактивной кабине для аудиозаписи.

Работа Микеланджело Пистолетто (Michelangelo Pistoletto) "Зеркало вечности" (Mirror of Eternity) продолжает многолетние художественные исследования автора, посвященные мотиву зеркала. На протяжении всего творческого пути Пистолетто использует зеркало как средство вовлечения зрителя в произведение искусства, превращая отражение в его неотъемлемую часть. "Зеркало вечности" с помощью искусственного интеллекта, используя возможности цифровой эпохи, объединяет человеческие портреты, создавая новые лица, которых прежде не существовало. Участник загружает свой портрет в систему, которая объединяет его с портретом другого человека, формируя новый образ. Таким образом, в этом искусственном творении находит отражение непрерывное обновление, продолжающееся из поколения в поколение. Проект исследует взаимосвязь человека, памяти, технологий и представлений о жизни как о непрерывно обновляющемся процессе.

Фестиваль "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" продлится до 1 ноября.