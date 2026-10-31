https://news.day.az/world/1871005.html Премьер Польши поддержал госпереворот Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал госпереворот в стране. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал на своей странице в соцсети Х. Он назвал происходящие в республике столкновения восстановлением порядка, а консервативную партию "Право и справедливость" (PiS) политик обвинил в беззаконии.

Премьер Польши поддержал госпереворот

В мире, 31 октября 2026 03:20 (UTC +04:00) 390
Премьер Польши поддержал госпереворот

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал госпереворот в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Он назвал происходящие в республике столкновения восстановлением порядка, а консервативную партию "Право и справедливость" (PiS) политик обвинил в беззаконии.

"Восстановление верховенства права - наш долг. После многих лет беззакония, устроенного партией PiS, это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет", - написал он.

Ранее депутат Европарламента от PiS Аркадиуш Муларчик заявил, что в Польше происходит попытка государственного переворота. В настоящий момент толпа протестующих окружила трибунал, полиция заняла оборону на территории здания.

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