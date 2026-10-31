В Польше сообщили о стягивании полиции со всей страны в Варшаву - ВИДЕО

Правительство Польши стягивает полицию со всей страны в Варшаву, чтобы "завершить нападение" на Конституционный суд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в X заявил депутат Европарламента от консервативной партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик.

"Прямо сейчас происходит нападение на Конституционный суд", - добавил он.

Ранее Мулярчик заявил, что в Польше происходит попытка государственного переворота. По его словам, на это указывает решение МВД республики заблокировать Конституционный суд Польши после отстранения его председателя Богдана Свенчковского. Сейчас толпа протестующих окружила трибунал, полиция заняла оборону на территории здания.