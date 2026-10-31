https://news.day.az/world/1870998.html У Мекки нейтрализован беспилотник Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что 30 октября в регионе Мекки был перехвачен и уничтожен запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат. Как передает Day.Az, информацию об этом распространил представитель коалиции генерал Турки аль-Малики.
У Мекки нейтрализован беспилотник
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что 30 октября в регионе Мекки был перехвачен и уничтожен запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил представитель коалиции генерал Турки аль-Малики.
Военный представитель хуситов Яхья Сариа опроверг заявление коалиции, заявив, что в тот день они не проводили никаких операций против Саудовской Аравии.
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