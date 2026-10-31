У Мекки нейтрализован беспилотник

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что 30 октября в регионе Мекки был перехвачен и уничтожен запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил представитель коалиции генерал Турки аль-Малики.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа опроверг заявление коалиции, заявив, что в тот день они не проводили никаких операций против Саудовской Аравии.