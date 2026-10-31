Премьер-министры Азербайджана и Грузии приняли участие в открытии ART Riverfront Hotel Tbilisi - ФОТО - ВИДЕО

30 октября Премьер-министр Али Асадов и Премьер-министр Ираклий Кобахидзе приняли участие в открытии построенного PASHA Real Estate Group 5-звездочного отеля ART Riverfront Hotel Tbilisi, расположенного на берегу Куры в центре Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в построенный в стиле современной архитектуры комплекс общей площадью 1 гектар входят здание отеля, а также офисные помещения.

В отеле имеются 152 гостиничных номера различных категорий и 4 конференц-зала. Здесь для удобства гостей функционирует современная инфраструктура услуг, в том числе рестораны с различными концепциями.

ART Riverfront Hotel Tbilisi является проектом PASHA Real Estate Group в сфере недвижимости в Грузии. Компания осуществляет деятельность по развитию проектов в области отельного бизнеса, жилой, торговой и многофункциональной недвижимости в Азербайджане и на международных рынках.