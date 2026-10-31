Азербайджанские борцы завоевали семь медалей в Эстонии - ФОТО

Азербайджанские борцы греко-римского стиля успешно выступили на международном турнире Georg Lurich Memorial, который проходил с 23 по 25 октября в эстонском городе Раквере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, соревнования проводились среди спортсменов возрастных категорий U-15 и U-17. По итогам турнира семь представителей Азербайджана поднялись на пьедестал почета.

В возрастной категории U-17 золотые медали завоевали Эльмир Черкезов (60 кг) и Исфахан Гасанов (80 кг).

Серебряными призерами стали Рауль Мамедзаде (62 кг), Фарид Агаев (44 кг) и Надир Гасанов (71 кг).

Бронзовые награды выиграли Али Мамедов (71 кг) и Зека Юсубов (80 кг).

Азербайджанская команда выступала под руководством тренеров Талеха Мамедова, Рафига Гусейнова и Тураджа Гусейнли.

Благодаря завоеванным наградам сборная Азербайджана заняла первое место в общекомандном зачете турнира. Второй результат показала Грузия, а тройку сильнейших замкнул Узбекистан.