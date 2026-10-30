В Совбезе ООН возникли разногласия

На голосование в Совете Безопасности ООН 30 октября выносятся два проекта резолюции о продлении мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МИНУРСО), подготовленные США и Россией.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Security Council Report.

Американский проект предусматривает продление мандата до 31 октября 2027 года и переименование структуры в Миссию ООН в Западной Сахаре с 1 ноября 2026 года. Таким образом, из её названия предлагается исключить упоминание референдума.

Документ также определяет расширенное и обновлённое предложение Марокко об автономии как единственную основу дальнейших переговоров. Генеральному секретарю ООН предлагается до 30 января 2027 года представить рекомендации относительно структуры, численности персонала и ресурсов миссии.

Россия внесла альтернативный проект, предусматривающий продление действующего мандата МИНУРСО на год. Документ подчёркивает необходимость справедливого, прочного и взаимоприемлемого урегулирования в соответствии с принципами Устава ООН, включая самоопределение.

По данным издания, обсуждение американского проекта выявило разногласия среди членов Совбеза. Китай и Россия выступили за продление действующего мандата, а ряд делегаций выразил обеспокоенность формулировками, способными предопределить исход переговоров.

Срок нынешнего мандата МИНУРСО истекает 31 октября. На момент подготовки материала подтверждённые результаты голосования не были доступны.