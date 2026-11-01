В Берлине задержали более 60 участников акций протеста

В Берлине во время субботних протестных акций были задержаны около 60 человек, 27 сотрудников полиции получили легкие травмы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила берлинская полиция в социальной сети X.

Дневная демонстрация у Бранденбургских ворот, организованная по призыву молодежного движения Gen Z regelt ("Поколение Z решает"), прошла преимущественно мирно. В ходе акции правоохранители временно задержали пять человек.

Однако позднее во время шествия представителей левых радикальных групп были зафиксированы многочисленные нарушения общественного порядка. По данным полиции, 27 сотрудников получили легкие травмы, но смогли продолжить службу. Всего было проведено около 60 задержаний по подозрению в повреждении имущества, нанесении телесных повреждений, сопротивлении правоохранителям, нарушении законодательства об оружии и взрывчатых веществах, а также общественного порядка.

Для обеспечения безопасности в Берлине были задействованы около 1,5 тыс. полицейских.

Массовые молодежные протесты 31 октября прошли более чем в 30 городах Германии, включая Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. В целом акции, организованные движением Gen Z regelt, носили мирный характер, однако вечером в ряде городов произошли беспорядки.

В Берлине участники шествия левых радикалов бросали в полицейских пиротехнические средства, бутылки и яйца. В Гамбурге поджигали баррикады, а в Кельне правоохранителям пришлось применить водометы.