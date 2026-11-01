https://news.day.az/politics/1871193.html Новый проект: «Формула власти Михаила Гусмана» - ПРЕМЬЕРНЫЙ ВЫПУСК - ВИДЕО На телеканале CBC состоялась премьера программы "Формула власти Михаила Гусмана". Гостем программы стал Мигель Анхель Моратинос - высокий представитель ООН по Альянсу цивилизаций, бывший глава МИД Испании. Day.Az представляет полный выпуск программы:
Новый проект: «Формула власти Михаила Гусмана» - ПРЕМЬЕРНЫЙ ВЫПУСК - ВИДЕО
На телеканале CBC состоялась премьера программы "Формула власти Михаила Гусмана".
Гостем программы стал Мигель Анхель Моратинос - высокий представитель ООН по Альянсу цивилизаций, бывший глава МИД Испании.
Day.Az представляет полный выпуск программы:
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