https://news.day.az/society/1871168.html В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие В Гяндже произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города столкнулись легковые автомобили Mercedes и ГАЗ-31. В результате аварии пострадали Р.Бабаев (1979 г.р.), С.Абузарова (1985 г.р.), С.Панахова (1977 г.р.), У.Поладова (1987 г.р.) и А.Иманов (2003 г.р.). Пострадавшие госпитализированы.
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие
В Гяндже произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города столкнулись легковые автомобили Mercedes и ГАЗ-31.
В результате аварии пострадали Р.Бабаев (1979 г.р.), С.Абузарова (1985 г.р.), С.Панахова (1977 г.р.), У.Поладова (1987 г.р.) и А.Иманов (2003 г.р.). Пострадавшие госпитализированы.
Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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