От цифровых иллюзий до древних легенд: Фаиг Ахмед и Фарид Расулов представили новые коллекции в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО

Как соединить многовековые традиции азербайджанского ковроткачества с современным художественным языком?

Как передает Day.Az, ответ на этот вопрос предлагают известные азербайджанские художники Фаиг Ахмед и Фарид Расулов, чьи авторские ковровые коллекции представлены на выставке "За пределами памяти" (Yaddaşdan ötə) в QGallery, сообщает корреспондент Trend.

Экспозиция организована в рамках программы "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW). Куратор выставки - Эмин Мамедов.

Два художника обращаются к одному из самых узнаваемых символов национальной культуры - азербайджанскому ковру, однако каждый предлагает собственный взгляд на его художественные возможности. Здесь традиционный орнамент становится пространством для эксперимента, исторические мотивы обретают новое звучание, а ковер превращается не только в произведение декоративно-прикладного искусства, но и в самостоятельное художественное высказывание.

Коллекция Фаига Ахмеда "От эскиза к ковру", созданная в сотрудничестве с ОАО "Азерхалча", раскрывает сам процесс превращения художественной идеи в тканое произведение. От первоначального наброска до готового ковра - каждый этап становится частью единого творческого замысла.

В коллекцию вошли семь моделей: Turquoise, Göyçəli, Midnight, Qonaqkənd, Spring, Göyçəli, Rose, Göyçəli, Ink, Göyçəli, Crystal, Göyçəli и Magenta, Qonaqkənd. Серия выпущена ограниченным тиражом - по десять экземпляров каждого ковра.

Вдохновляясь традициями Губинской школы ковроткачества и Западного Азербайджана, художник переосмысливает классические орнаменты с помощью современных визуальных приемов. Цифровые искажения, оптические иллюзии, эффекты плавления и пиксельные элементы словно нарушают привычную геометрию ковра, создавая впечатление движения и трансформации узора. При этом сочетание шерстяных и шелковых нитей сохраняет связь произведений с традиционным ремеслом.

Совершенно иной художественный мир раскрывается в коллекции Фарида Расулова "Узоры, хранящие сказания. Карабахские ковры", созданной совместно с ОАО "Азерхалча".

Шесть ковров - "Сказание о белом коне и птицах", "Легенда о карабахском коне", "Узор изящества", "Отголоски золотых перьев", "Тигр в узорах" и "Гранат - корона ночи" - обращаются к образам, символам и культурным ассоциациям, связанным с Карабахом. Художник соединяет характерный орнаментальный язык Карабахской школы ковроткачества с авторскими визуальными сюжетами, превращая традиционный узор в своеобразный рассказ, в котором каждый образ хранит собственную историю.

Ковры изготовлены из шерсти и шелка с применением 3D-техники. Благодаря объемным решениям и выразительной композиции традиционные мотивы приобретают новое художественное измерение.

Особое значение имеет и сам процесс создания произведений: все ковры обеих коллекций вручную сотканы опытными мастерицами в региональных мастерских ОАО "Азерхалча". Таким образом, современные художественные идеи воплощаются благодаря мастерству и знаниям, которые передаются из поколения в поколение.

Две коллекции демонстрируют разные способы обращения с национальным наследием. Фаиг Ахмед исследует границы между традиционным орнаментом и цифровой эстетикой, а Фарид Расулов обращается к исторической памяти, символике и образному миру Карабаха.

Объединяет их стремление вывести азербайджанский ковер за пределы привычного восприятия - показать, что он способен не только сохранять культурную память, но и становиться источником новых художественных идей.

Выставка "За пределами памяти" предлагает взглянуть на традицию не как на застывшее наследие прошлого, а как на живую творческую силу, которая продолжает развиваться, меняться и находить отражение в искусстве сегодняшнего дня.