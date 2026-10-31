https://news.day.az/azerinews/1871124.html Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaq Noyabrın 8-də Zəfər Günü münasibətilə bayram konserti keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondu və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq konsert Bakıda Dənizkənarı Milli Parkda, Saat gülləsinin yanında olacaq.
Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaq
Noyabrın 8-də Zəfər Günü münasibətilə bayram konserti keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondu və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq konsert Bakıda Dənizkənarı Milli Parkda, Saat gülləsinin yanında olacaq.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun düşmən üzərində qazandığı Qələbənin altıncı ildönümünə həsr olunan bayram konsertində Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustaları - müğənnilər və rəqs kollektivləri iştirak edəcəklər.
Gecəyə atəşfəşanlıqla yekun vurulacaq.
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