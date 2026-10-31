В этом районе не будет газа

В связи с проведением ремонтно-монтажных работ 2 ноября с 10:00 и до их завершения в ряде населенных пунктов Загатальского района будет временно приостановлена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом проинформировало Загатальское региональное управление по эксплуатации газа.

Отмечается, что временное отключение затронет улицы А. Гамидова, Вагифа, И. Шамиля, С. Газиевой, У. Гаджибекова, Тагиева и Н. Нариманова.