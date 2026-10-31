Экс-президент Польши пригрозил Туску тюрьмой

Бывший президент Польши Анджей Дуда пригрозил премьеру страны Дональду Туску тюрьмой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

Дуда сослался на статью 128 УК Польши о госперевороте, согласно которой есть все основания посадить Туска в тюрьму на срок до 20 лет. Он также обвинил премьера в "позорной экономической некомпетентности".

"Туск и его окружение сегодня показали себя бандитской шайкой, совершившей жестокое нападение на конституционный орган государства. Они не умеют побеждать в соответствии с законом и демократическими принципами, поэтому прибегают к дубинкам. Вот такие они "европейцы"", - написал экс-президент.

Ранее с призывом отстранить Туска выступила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.