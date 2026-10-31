В Польше узнали о приказе раздать полицейским пулеметы

Депутат польского сейма (парламента), лидер партии "Новая надежда" Славомир Ментцен узнал о возможной подготовке полиции к госперевороту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в соцсети X.

Он опубликовал письмо заместителя Главного коменданта полиции Польши Томаша Михулки всем региональным комендантам. В документе, датированном 29 октября, содержится распоряжение перевести все подразделения в режим повышенной готовности, оснастить патрули пистолетами-пулеметами и средствами для подавления массовых беспорядков.

"О какой оперативной обстановке идет речь? К чему вы готовились? Готовилась ли полиция к этому государственному перевороту еще со вчерашнего дня?", - задался вопросами политик.

Ранее депутат Европарламента от правящей партии PiS Аркадиуш Муларчик заявил, что в Польше происходит попытка государственного переворота. В настоящий момент толпа протестующих окружила трибунал, полиция заняла оборону на территории здания.