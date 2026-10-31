Евродепутат призвала отстранить премьера Польши

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала отстранить Дональда Туска с поста премьер-министра страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

"Я постановляю немедленно приостановить исполнение обязанностей премьер-министра Туска, включая осуществление надзора за всеми силовыми структурами и специальными службами", - сказала она.

Депутат выразила надежду, что ее письмо в Европарламент будет воспринято столь же серьезно, как и "та бумажка" Анны Корвин-Петровской, после которой она "по указке банды Туска" взяла руководство Конституционным трибуналом на себя.

Ранее Туск поддержал госпереворот в Польше. "Восстановление верховенства права - наш долг. Это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет", - написал он.