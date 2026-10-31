https://news.day.az/society/1871001.html Работы в подвале дома в бакинском поселке вызвали недовольство жильцов - ВИДЕО В подвале шестиэтажного жилого дома на территории жилищно-эксплуатационного кооператива "Гуртулуш 93" в Масазыре, предположительно, проводятся незаконные демонтажные и строительные работы. Как передает Day.Az, по словам работающих на территории комплекса рабочих, подобные работы в подвалах проводятся не впервые.
Работы в подвале дома в бакинском поселке вызвали недовольство жильцов - ВИДЕО
В подвале шестиэтажного жилого дома на территории жилищно-эксплуатационного кооператива "Гуртулуш 93" в Масазыре, предположительно, проводятся незаконные демонтажные и строительные работы.
Как передает Day.Az, по словам работающих на территории комплекса рабочих, подобные работы в подвалах проводятся не впервые.
Жильцы утверждают, что при продаже квартир подвальная часть здания была предусмотрена для запасного выхода. Однако, по их словам, впоследствии все выходы из подвала перекрыли и начали работы по его переоборудованию в коммерческое помещение.
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