Оползень разрушил бетонные укрепления и дорогу в Астаре - ВИДЕО

В Астаринском районе обрушились бетонные укрепления на реке Пенсарчай. На участке протяжённостью 250 метров возникла опасная ситуация.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, оползень произошёл в селе Ваго. Бетонные конструкции, установленные для укрепления берега, вместе со слоем грунта обрушились в реку. В результате разрушилась и часть внутрисельской дороги.

По словам жителей, при более высоком уровне воды в реке последствия могли быть значительно серьёзнее.

На место прибыли представители соответствующих ведомств. Для устранения проблемы с помощью техники меняют русло реки.

Опасный участок оградили сигнальной лентой. За территорией ведётся контроль, чтобы обеспечить безопасность транспорта при проезде по повреждённой дороге.

Подробнее - в видеоматериале.