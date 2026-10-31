Оползень разрушил бетонные укрепления и дорогу в Астаре - ВИДЕО
В Астаринском районе обрушились бетонные укрепления на реке Пенсарчай. На участке протяжённостью 250 метров возникла опасная ситуация.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, оползень произошёл в селе Ваго. Бетонные конструкции, установленные для укрепления берега, вместе со слоем грунта обрушились в реку. В результате разрушилась и часть внутрисельской дороги.
По словам жителей, при более высоком уровне воды в реке последствия могли быть значительно серьёзнее.
На место прибыли представители соответствующих ведомств. Для устранения проблемы с помощью техники меняют русло реки.
Опасный участок оградили сигнальной лентой. За территорией ведётся контроль, чтобы обеспечить безопасность транспорта при проезде по повреждённой дороге.
Подробнее - в видеоматериале.
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