В США прокомментировали попытку госпереворота в Польше

США обеспокоены событиями вокруг Конституционного суда в Польше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил американский посол в Варшаве Том Роуз в соцсети X.

Он отметил, что США не намерены вмешиваться во внутренние дела республики, но они озабочены вопросами стабильности, безопасности и демократического будущего Польши. "Америка находится на стороне Польши", - подчеркнул дипломат.