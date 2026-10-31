https://news.day.az/world/1871009.html В США прокомментировали попытку госпереворота в Польше США обеспокоены событиями вокруг Конституционного суда в Польше. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил американский посол в Варшаве Том Роуз в соцсети X.
В США прокомментировали попытку госпереворота в Польше
США обеспокоены событиями вокруг Конституционного суда в Польше.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил американский посол в Варшаве Том Роуз в соцсети X.
Он отметил, что США не намерены вмешиваться во внутренние дела республики, но они озабочены вопросами стабильности, безопасности и демократического будущего Польши. "Америка находится на стороне Польши", - подчеркнул дипломат.
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