Эльчин Амирбеков обсудил во Вьетнаме развитие межпарламентских связей - ФОТО

30 октября в здании Национального собрания Вьетнама член Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, постоянный заместитель председателя Комитета по национальной обороне, безопасности и внешним связям Ву Хай Ха принял посла, специального представителя президента Азербайджанской Республики Эльчина Амирбекова.

Как передает Day.Az, на встрече Ву Хай Ха выразил удовлетворение позитивной динамикой традиционно дружественных отношений между Вьетнамом и Азербайджаном. Он подчеркнул, что Вьетнам неизменно высоко ценит поддержку и помощь Азербайджана в борьбе за независимость и воссоединение страны, а также в государственном строительстве и развитии.

Ву Хай Ха отметил важную роль парламентской дипломатии в укреплении дружбы и расширении сотрудничества между двумя странами. По его словам, отношения между Национальным собранием Вьетнама и парламентом Азербайджана обладают значительным потенциалом. Для его реализации необходимо расширять контакты, обмениваться опытом и развивать взаимодействие на многосторонних парламентских площадках.

Он сообщил, что в Национальном собрании Вьетнама XVI созыва создана парламентская группа дружбы "Вьетнам - Азербайджан", что открывает дополнительные возможности для укрепления связей между парламентариями двух стран.

В этой связи Ву Хай Ха предложил активнее использовать возможности парламентских групп дружбы, развивать обмен информацией, расширять контакты и проводить совместные мероприятия, способствующие более содержательному и эффективному межпарламентскому сотрудничеству.

Эльчин Амирбеков согласился с оценками вьетнамского парламентария и подчеркнул, что Азербайджан дорожит традиционно дружественными отношениями с Вьетнамом и заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества в различных сферах, включая парламентские связи.

Он сообщил, что в парламенте Азербайджана также действует группа дружбы с Вьетнамом, а азербайджанские депутаты проявляют большой интерес к укреплению отношений и прямых контактов с вьетнамскими коллегами.

Амирбеков предложил в ближайшее время наладить прямые каналы связи между двумя группами дружбы и обсудить организацию взаимных визитов, встреч и обменов. По его словам, это позволит укрепить взаимопонимание, обмениваться опытом и развивать сотрудничество между парламентами. Азербайджанская сторона готова координировать подготовку соответствующих мероприятий через дипломатические представительства.

Высоко оценив прочную основу дружественных отношений, заложенную несколькими поколениями руководителей двух стран, Амирбеков отметил позитивные результаты недавних обменов делегациями и контактов на высоком уровне, которые придали важный импульс двусторонним связям.

Он выразил заинтересованность в более полном использовании потенциала сотрудничества, прежде всего в экономике, торговле, энергетике, нефтегазовой отрасли, логистике, инвестициях, информационно-коммуникационных технологиях, образовании и подготовке кадров.

Амирбеков подчеркнул, что торгово-экономические отношения двух стран имеют значительные перспективы роста. Наряду с традиционными направлениями Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества в области возобновляемой энергетики, транспортной связанности и инвестиций.

Говоря об образовании и подготовке кадров, он отметил важность расширения студенческих обменов и связей между учебными заведениями. Особую роль в укреплении дружбы, по его словам, могут сыграть вьетнамские выпускники азербайджанских вузов.

Приветствуя предложения азербайджанской стороны, Ву Хай Ха согласился с необходимостью расширять сотрудничество в экономике, торговле и других сферах с учётом потребностей, возможностей и сильных сторон каждой страны.

В отношении парламентских связей он предложил продолжать обмены и укреплять координацию, способствуя развитию традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Азербайджаном.