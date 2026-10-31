ЧМ по борьбе в Астане: два борца Азербайджана поборются за медали

Сегодня два азербайджанских борца вольного стиля проведут медальные схватки на чемпионате мира в Астане (Казахстан). Арсений Джиоев поборется за "золото", а Георгий Мешвилдишвили - за "бронзу".

Как передает Day.Az со ссылкой на Объединенный мир борьбы (UWW), в финале весовой категории до 86 кг Джиоев встретится с четырехкратным чемпионом мира американцем Кайлом Дейком.

Накануне азербайджанец уверенно победил грузина Владимира Гамкрелидзе в полуфинале со счетом 9:1. Его соперник по решающей схватке оказался сильнее россиянина Ибрагима Кадиева (6:3).

В категории до 125 кг Мешвилдишвили поборется за бронзовую медаль. В полуфинале он уступил россиянину Абдулле Курбанову со счетом 0:5.

Медальный блок начнется в 17:00 по бакинскому времени.