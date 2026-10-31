Назван фактор возможного возобновления военной операции США против Ирана

Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США может подтолкнуть президента Дональда Трампа к возобновлению масштабной военной операции против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.

По данным издания, в администрации США сохраняются разногласия относительно дальнейших действий в отношении Тегерана. Государственный секретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет выступают за возобновление военных ударов. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс, а также Стив Уиткофф и Джаред Кушнер считают необходимым вернуться к переговорному процессу с Ираном.

Один из источников Axios отметил, что в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах Трамп может стать более склонным к принятию решения о начале масштабной военной операции против Ирана. Однако представитель Белого дома заявил, что итоги выборов никак не повлияют на позицию президента по иранскому вопросу.

Вместе с тем, по информации Axios, Катару удалось добиться определенного прогресса в переговорах с Тегераном относительно возобновления прямого диалога между США и Ираном. Ожидается, что контакты по этому вопросу продолжатся 31 октября в Дохе.

Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 3 ноября.