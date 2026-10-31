Изменятся ли лимиты на переводы с карты на карту?
Повышение или смягчение лимитов по количеству операций должно применяться исключительно в отношении физических лиц, которые используют переводы с карты на карту в некоммерческих целях.
Об этом Day.Az заявил эксперт по банковским вопросам Эмин Керимов.
Он высказал мнение о возможности повышения лимитов на переводы с карты на карту.
По словам эксперта, основной целью введения этих ограничений было пресечение использования подобных операций лицами, осуществляющими коммерческую деятельность.
"Вместе с тем считаю целесообразным применение определенных послаблений в отношении физических лиц, использующих переводы с карты на карту в некоммерческих целях. Если у человека есть веские основания и соответствующие доказательства того, что его операции носят некоммерческий характер, для него можно установить более мягкие ограничения по количеству переводов.
Например, в многодетных семьях у родителей может возникать необходимость регулярно переводить деньги детям, супругу или другим членам семьи, проживающим в разных районах. В таких случаях, если человек документально подтвердит, что переводы связаны с семейными и бытовыми потребностями и не преследуют коммерческих целей, можно рассмотреть возможность применения к нему особого подхода.
К примеру, после достижения установленного лимита в пять операций вместо стандартной комиссии можно взимать 50% от ее размера либо предусмотреть другие механизмы предоставления льгот", - сказал он.
Э.Керимов подчеркнул, что основная суть этого решения заключается в предотвращении использования механизма переводов с карты на карту для предпринимательской и другой коммерческой деятельности за счет существующих в нем пробелов.
"Иными словами, главная цель введения лимита в пять операций - ограничить использование переводов с карты на карту в коммерческих целях и предотвратить подобные случаи. С этой точки зрения повышение лимитов на общих основаниях может противоречить первоначальной цели и логике принятого решения.
Поэтому считаю, что повышение или смягчение лимитов по количеству операций должно применяться исключительно в отношении физических лиц, использующих переводы с карты на карту в некоммерческих целях.
Вместе с тем необходимо установить четкие и эффективные критерии, которые не позволят лицам, занимающимся коммерческой деятельностью, злоупотреблять такими льготами. В рамках этого механизма следует оценивать характер и назначение операций клиента, а также доказательства того, что они носят некоммерческий характер. Льготы должны предоставляться только тем, кто соответствует установленным требованиям", - заключил он.
Насими Алескерли
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