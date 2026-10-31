Эти лица будут обеспечены новыми квартирами

Агентство социальных услуг объявило тендер на закупку 18 трехкомнатных и 27 двухкомнатных квартир в Саатлинском районе для лиц с инвалидностью и семей шехидов.

Как передает Day.Az, плата за участие в тендере составляет 1 000 манатов.

Предполагаемая стоимость тендера - 3,386 млн манатов.

Желающие принять участие в тендере должны представить свои предложения до 16:59 (GMT+4) 12 ноября. Вскрытие тендерных конвертов также состоится 12 ноября в 16:59 (GMT+4).