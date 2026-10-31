https://news.day.az/society/1871036.html Эти лица будут обеспечены новыми квартирами Агентство социальных услуг объявило тендер на закупку 18 трехкомнатных и 27 двухкомнатных квартир в Саатлинском районе для лиц с инвалидностью и семей шехидов. Как передает Day.Az, плата за участие в тендере составляет 1 000 манатов. Предполагаемая стоимость тендера - 3,386 млн манатов.
Эти лица будут обеспечены новыми квартирами
Агентство социальных услуг объявило тендер на закупку 18 трехкомнатных и 27 двухкомнатных квартир в Саатлинском районе для лиц с инвалидностью и семей шехидов.
Как передает Day.Az, плата за участие в тендере составляет 1 000 манатов.
Предполагаемая стоимость тендера - 3,386 млн манатов.
Желающие принять участие в тендере должны представить свои предложения до 16:59 (GMT+4) 12 ноября. Вскрытие тендерных конвертов также состоится 12 ноября в 16:59 (GMT+4).
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