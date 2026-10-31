Мошенничество на миллион в Загатале

В Загатале арестован кладовщик одной из крупных компаний, занимающихся продажей удобрений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Эмрах Рамазан Велех оглу привлечен к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана.

Кладовщик обвиняется в мошенничестве на сумму около 1 млн манатов путем дачи ложных обещаний. Среди обманутых им лиц - директор ООО "Muxax Aqro" Видади Юсубов.

Согласно обвинению, кладовщик продал полученные от него табачные изделия за 64 тыс. манатов, а вырученные деньги потратил в личных целях.

Потерпевшей по уголовному делу также признано ЗАО "Sara Group".

По итогам расследования Эмраху Рамазану Велех оглу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 14 лет. С учетом тяжести преступления в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Собранные материалы направлены на рассмотрение в Шекинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что жалобы на задержанного поступали еще три года назад. Его отец, Велех Газилов, работал главным советником отдела по работе с территориальными органами управления и местного самоуправления Исполнительной власти Загатальского района.