США и Иран могут возобновить переговоры в Катаре

Представители США примут участие в переговорах в столице Катара Дохе, что может стать шагом к возобновлению диалога между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию конфликта вокруг Ирана.

Как сообщает Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источники, присоединение американской делегации позволит продолжить переговорный процесс и обсудить дальнейшие пути урегулирования ситуации, передает Day.Az.

Ранее Axios сообщал, что катарская делегация после 12-часовых переговоров в Тегеране вернулась в Доху вместе с представителями Ирана.

По информации издания, в ходе встреч сторонам удалось добиться определенного прогресса. Ожидается, что переговоры будут продолжены сегодня, 31 октября, уже с участием американской стороны.