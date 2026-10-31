https://news.day.az/world/1871059.html США и Иран могут возобновить переговоры в Катаре Представители США примут участие в переговорах в столице Катара Дохе, что может стать шагом к возобновлению диалога между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию конфликта вокруг Ирана.

США и Иран могут возобновить переговоры в Катаре

В мире, 31 октября 2026 12:02 (UTC +04:00) 287
США и Иран могут возобновить переговоры в Катаре

Представители США примут участие в переговорах в столице Катара Дохе, что может стать шагом к возобновлению диалога между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию конфликта вокруг Ирана.

Как сообщает Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источники, присоединение американской делегации позволит продолжить переговорный процесс и обсудить дальнейшие пути урегулирования ситуации, передает Day.Az.

Ранее Axios сообщал, что катарская делегация после 12-часовых переговоров в Тегеране вернулась в Доху вместе с представителями Ирана.

По информации издания, в ходе встреч сторонам удалось добиться определенного прогресса. Ожидается, что переговоры будут продолжены сегодня, 31 октября, уже с участием американской стороны.

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