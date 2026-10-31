Тот юмор, который сегодня торжествует, зачастую существует вне смысла - Геннадий Хазанов

1 ноября во Дворце Гейдара Алиева состоится творческий вечер известного артиста Геннадия Хазанова под названием "Я зарастаю памятью".

Зрителей ждет особенная встреча с артистом, в которой переплетутся воспоминания, искренние эмоции, тонкий юмор, интересные истории... Это будет своеобразный рассказ о времени, людях и событиях, оставивших свой след в жизни Геннадия Хазанова.

Как передает Day.Az, накануне выступления в Баку Геннадий Хазанов встретился с представителями прессы и ответил на вопросы журналистов. Корреспондент Trend также воспользовалась возможностью задать артисту несколько вопросов. О чем говорил Геннадий Хазанов - в нашем интервью.

- Геннадий Викторович, название вашей программы "Я зарастаю памятью" звучит очень поэтично и немного философски. Как родилась идея этого вечера?

- Скажу честно, без всякого кокетства: я не могу не чувствовать дыхание финиша. Когда мне говорят: "Зачем вы об этом говорите?", я отвечаю: "Но это же правда". Так устроена человеческая жизнь: есть рождение, взросление, расцвет, а затем угасание. Что тут поделаешь? Слава богу, в свои 81 год я сохраняю хорошую физическую форму и ясность мышления.

Около 15 лет назад по разным причинам я отошел от концертной эстрады, а драматическому театру посвятил почти три десятилетия своей творческой жизни. Судьба подарила мне возможность встречаться и работать с замечательными артистами - Инной Чуриковой, Олегом Басилашвили, Марией Ароновой, Федором Добронравовым, Ольгой Остроумовой, Алексеем Гуськовым и многими другими. Мне очень повезло. Я счастливый человек.

С эстрады я ушел не случайно - на то были свои причины. И в какой-то момент мне захотелось снова отправиться в дорогу, встретиться со зрителями в разных городах и поделиться с ними тем, что накопилось за эти годы. Так и появилась эта программа.

- Первое выступление этой программы состоялось во Франции, в Ницце. Почему выбор пал именно на этот город?

- Все получилось довольно случайно. После выступления в Израиле мои друзья предложили провести еще один вечер в Ницце. Я согласился.

Первый концерт в Израиле оказался для меня непростым опытом. Я не совсем правильно оценил структуру программы и включил слишком много фрагментов из спектаклей, которые местной публике были незнакомы. Мне казалось, что это будет интересно, но получилось не совсем так, как я ожидал.

Однако следующий концерт в Хайфе прошел совершенно иначе. Я получил огромное удовольствие от встречи со зрителями и тогда решил продолжить этот проект.

В Ницце тоже были свои особенности: часть публики не совсем понимала, на какое мероприятие пришла. Но у меня нет никаких претензий к зрителям - их просто никто заранее не подготовил к такому формату.

- А как вас принимали в Тбилиси? И каких впечатлений ожидаете от встречи с бакинской публикой?

- В Тбилиси я был счастлив. Надеюсь, что и в Баку все пройдет хорошо.

Но нужно понимать, что подобная программа может понравиться не каждому. Иногда зрители ожидают совершенно другого. За последние десятилетия сформировалась новая аудитория с иными вкусами и другой системой координат.

- Как вы считаете, сегодня зрителя сложнее рассмешить, чем раньше?

- Человека рассмешить гораздо труднее, чем заставить его заплакать. Гораздо! Потому что плачем мы примерно по одним и тем же поводам, а смех предполагает наличие мыслительного аппарата.

Слезы идут через сердце, а смех - через голову. Сначала человек воспринимает информацию, оценивает ее, а затем реагирует. Это совершенно другой процесс.

- А какой юмор, на ваш взгляд, сегодня преобладает? Изменились ли представления зрителей о смешном?

- Тот юмор, который сегодня торжествует, зачастую существует вне смысла. В этом его главная отличительная особенность.

Но я, честно говоря, не думаю о том, что сегодня хотят видеть зрители. Я делаю то, что считаю нужным, то, что мне самому интересно. А как это будет воспринято - посмотрим.

- Вы считаете себя фаталистом? Как думаете, человек сам выбирает свою судьбу или все предопределено?

- Анатоль Франс однажды произнес замечательную фразу: "Случайность - это псевдоним Бога".

Я ничего не выбираю. Меня когда-то выбрали. А как я распорядился тем, что мне было дано, - судить не мне. Надеюсь, что не самым худшим образом.

- Что сегодня трогает вас больше всего?

Желание людей понять друг друга. Самое сложное в жизни - научиться ставить себя на место другого человека. Если бы человечество этому научилось, думаю, сегодня оно выглядело бы совершенно иначе.

Но это практически нереально, потому что эго часто оказывается впереди человека.

- Есть ли города, в которые вам особенно хотелось бы возвращаться? Какие места оставили наиболее яркие воспоминания?

- Пожалуй, лучше запоминались места, где мне было некомфортно, - так, наверное, устроена человеческая память. Но, конечно, осталось немало ярких воспоминаний о гастролях в Баку, Тбилиси и Киеве.

Скажу честно, Азербайджан и Грузия для меня - особая история. Здесь я всегда чувствовал себя желанным гостем. С большой теплотой вспоминаю и Ригу, Вильнюс, Каунас. Да и в России немало замечательных городов, поездки в которые оставили самые приятные впечатления.

Беседа с Геннадием Хазановым получилась живой и эмоциональной. Артист легко переходил от воспоминаний к размышлениям о жизни, от юмора - к серьезным темам. В нем чувствуется удивительная энергия, темперамент и неравнодушие ко всему, о чем он говорит. Кажется, ему по-прежнему многое интересно, многое хочется вспомнить и многим поделиться. И, наверное, именно поэтому его программа "Я зарастаю памятью" - не просто вечер воспоминаний, а возможность вновь встретиться с артистом, который по-прежнему полон жизни.