Азербайджанский фильм "44" установил рекорд по числу зрителей в кинотеатральном прокате

Художественный фильм "44", демонстрируемый в кинотеатрах Азербайджана, с первого дня вызвал большой интерес у зрителей, и за короткий срок было зафиксировано рекордное количество просмотров.

Как передает Day.Az, всего за 15 дней фильм "44" посмотрели 122 тысячи зрителей. Это рекордный показатель по числу просмотров в кинотеатральном прокате за всю историю азербайджанского кино.

Отметим, что показы фильма "44" проходят с аншлагом. В связи с высоким зрительским интересом количество сеансов было увеличено. Ожидается, что при дальнейшем расширении расписания общее число зрителей картины продолжит расти.