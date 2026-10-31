https://news.day.az/society/1871077.html Азербайджанский фильм "44" установил рекорд по числу зрителей в кинотеатральном прокате Художественный фильм "44", демонстрируемый в кинотеатрах Азербайджана, с первого дня вызвал большой интерес у зрителей, и за короткий срок было зафиксировано рекордное количество просмотров. Как передает Day.Az, всего за 15 дней фильм "44" посмотрели 122 тысячи зрителей.
Азербайджанский фильм "44" установил рекорд по числу зрителей в кинотеатральном прокате
Художественный фильм "44", демонстрируемый в кинотеатрах Азербайджана, с первого дня вызвал большой интерес у зрителей, и за короткий срок было зафиксировано рекордное количество просмотров.
Как передает Day.Az, всего за 15 дней фильм "44" посмотрели 122 тысячи зрителей. Это рекордный показатель по числу просмотров в кинотеатральном прокате за всю историю азербайджанского кино.
Отметим, что показы фильма "44" проходят с аншлагом. В связи с высоким зрительским интересом количество сеансов было увеличено. Ожидается, что при дальнейшем расширении расписания общее число зрителей картины продолжит расти.
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