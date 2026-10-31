Какой будет погода в первый день ноября в Азербайджане? - ПРОГНОЗ
1 ноября в Баку ожидается до 20 градусов тепла, в регионах - до 23 градусов.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не ожидается. Утром в некоторых местах возможны слабый туман и небольшая морось. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-16 градусов тепла, днем - 18-20 градусов. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-75% ночью и 60-65% днем.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Местами временами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла, днем - 19-23 градуса. В горных районах ночью ожидается 3-8 градусов, днем - 13-18 градусов тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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