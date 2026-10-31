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Какой будет погода в первый день ноября в Азербайджане? - ПРОГНОЗ

1 ноября в Баку ожидается до 20 градусов тепла, в регионах - до 23 градусов. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не ожидается. Утром в некоторых местах возможны слабый туман и небольшая морось.