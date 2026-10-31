Количество пассажирских мест в поездах Баку-Тбилиси-Баку увеличится - ФОТО

Азербайджанские железные дороги (ADY) с 1 ноября 2026 года увеличат количество ежедневных рейсов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку до четырех. Это решение принято для удовлетворения растущего спроса на международные пассажирские перевозки и расширения возможностей для путешествий. Благодаря увеличению числа рейсов количество пассажирских мест вырастет с 386 до 564, то есть почти на 50%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY), запуск дополнительных поездов также позволит пассажирам выбирать более бюджетные варианты поездок. Так, стоимость билетов в вагонах стандартного класса (ранее - плацкартные вагоны) дополнительных рейсах начинается от 36 манатов. Новый вариант позволит путешествовать примерно на 30% дешевле.

Минимальная стоимость билета в одну сторону из Баку в Тбилиси составит 54 маната, из Евлаха - 44 маната, из Гянджи - 41 манат, из Агстафы - 38 манатов, а из Беюк-Кесика в Тбилиси - 36 манатов.

Для сравнения отметим, что в настоящее время минимальная стоимость поездки из Баку в Тбилиси в вагонах Stadler комфорт-класса составляет 77,50 маната, а из Гянджи - 56,80 маната.

Дополнительные рейсы позволят пассажирам путешествовать не только ночью, но и днем. Таким образом, они смогут выбирать наиболее удобное время поездки по маршруту Баку-Тбилиси-Баку с учетом собственных планов.

Согласно новому расписанию, действующий поезд Баку-Тбилиси-Баку будет отправляться из столицы в 23:10 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41. Из Тбилиси поезд будет отправляться в 11:00 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:26.

Новый поезд будет ежедневно отправляться из Баку в 09:10 и прибывать в столицу Грузии в 19:11. В обратном направлении он будет отправляться в 22:00 и прибывать в Баку на следующий день в 07:57.

Отметим, что запуск дополнительных рейсов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку стал возможен после завершения сторонами продолжительной совместной подготовительной работы, а также необходимых технических и организационных мероприятий.

ADY продолжит работу по повышению качества обслуживания на международных пассажирских маршрутах, обеспечению комфортных и безопасных поездок, а также удовлетворению растущего спроса на перевозки.