Дакар-2026: кто представит Азербайджан на Юношеской Олимпиаде и каковы шансы на медали – ОБЗОР

Сегодня, 31 октября, в столице Сенегала Дакаре стартуют IV летние Юношеские Олимпийские игры. Впервые в истории олимпийские соревнования пройдут на Африканском континенте. Азербайджан представят 13 спортсменов в восьми видах спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Игры продлятся до 13 ноября. Около 2700 юных атлетов разыграют 153 комплекта медалей в 25 видах спорта. Соревнования примут Дакар, Диамниадио и курортный город Сали. Заметим, что изначально Олимпиаду планировалось провести в 2022 году, однако из-за последствий пандемии ее перенесли на четыре года.

В состав сборной Азербайджана вошли следующие спортсмены:

Пляжная борьба: Гюнель Керимли (55 кг), Тунар Гулиев (70 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Эльгюн Керимли (90 кг).

Плавание: Сулейман Исмаилзаде, Марьям Джавадова.

Таэквондо: Захра Исаева (44 кг), Адиль Казымлы (73 кг).

Бокс: Гюлер Гусейнова (51 кг).

Фехтование: Аббас Гусейнов.

Шоссейный велоспорт: Нихад Худоев.

Дзюдо: Ибрагим Талыбов (55 кг).

Легкая атлетика: Даниил Шуваев.

Стоит отметить, что одной из особенностей нынешних Игр станет отсутствие в программе привычных дисциплин борьбы - вольной и греко-римской, которые традиционно приносили Азербайджану олимпийские медали. Вместо них в Дакаре состоятся соревнования по пляжной борьбе.

Впрочем, именно здесь у сборной есть серьезные основания рассчитывать на награды. На состоявшемся в августе в Баку чемпионате мира U-17 Нихад Сулейманлы стал чемпионом в весе до 80 кг, Эльгюн Керимли завоевал "серебро" в категории до 90 кг, а Тунар Гулиев выиграл "бронзу" в весе до 70 кг. Таким образом, сразу три участника нашей команды уже поднимались на пьедестал мирового первенства в этой дисциплине.

Еще одна медальная надежда - дзюдоист Ибрагим Талыбов. В нынешнем году он выиграл юношеский Кубок Европы в польском Бельско-Бяле, а также стал серебряным призером аналогичных турниров в Гяндже и Берлине. Его выступление в Дакаре состоится уже 1 ноября.

Определенный интерес представляют и результаты пловцов. Сулейман Исмаилзаде - победитель III Игр СНГ и бронзовый призер VI Игр исламской солидарности. Марьям Джавадова также имеет бронзовую награду Игр исламской солидарности. В таэквондо стоит обратить внимание на Адиля Казымлы, двукратного чемпиона Азербайджана и бронзового призера международного турнира Kazakhstan Open 2026 года.

Вместе с тем конкуренция на юношеском олимпийском уровне будет высокой, поэтому прошлые достижения сами по себе не гарантируют медалей.

Для сравнения, на предыдущих летних Юношеских Олимпийских играх, состоявшихся в 2018 году в Буэнос-Айресе, Азербайджан представляли 17 спортсменов. Тогда наша команда завоевала шесть медалей - две золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Олимпийскими чемпионами стали дзюдоист Вугар Талыбов (66 кг) и борец вольного стиля Туран Байрамов (65 кг). "Серебро" выиграл тяжелоатлет Тарменхан Бабаев (85 кг), а бронзовые награды завоевали таэквондист Джавад Агаев (63 кг), боксер Нурлан Сафаров (60 кг) и представительница женской борьбы Шахана Назарова (43 кг).

Примечательно, что две из шести медалей были завоеваны в борьбе. Поэтому изменение олимпийской программы в Дакаре особенно интересно с точки зрения перспектив сборной Азербайджана.

Всего за три предыдущие летние Юношеские Олимпиады спортсмены Азербайджана завоевали 26 медалей - 12 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые.

Между тем торжественная церемония открытия Игр пройдет сегодня на стадионе имени Абдулая Вада в Диамниадио, недалеко от Дакара, и начнется в 22:30 по бакинскому времени. Знаменосцами сборной Азербайджана станут пловцы Сулейман Исмаилзаде и Марьям Джавадова.

На этот раз наша команда заметно меньше, чем восемь лет назад, а программа соревнований существенно изменилась. Тем не менее наличие действующего чемпиона мира по пляжной борьбе, призеров мирового первенства и успешных участников международных турниров позволяет рассчитывать на медали. Насколько эти ожидания оправдаются, покажут ближайшие две недели.