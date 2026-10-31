Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения - ВИДЕО

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с ростом числа ДТП с участием двухколесного транспорта.

Как сообщает Day.Az, в последнее время использование двухколесных транспортных средств получило широкое распространение. Вместе с тем рост числа аварий с их участием вызывает серьезную обеспокоенность.

О последствиях несоблюдения правил безопасности свидетельствует гибель двух молодых людей, управлявших мопедом и велосипедом, в течение одного дня.

Так, в селе Бёюк Гямя Сиязаньского района 17-летний подросток попытался управлять мопедом, не имея соответствующих навыков вождения. Это закончилось трагедией.

Другой смертельный случай произошел в поселке Маштага Сабунчинского района. Около 23:50 неизвестный автомобиль сбил Ульфата Гусейнова, который ехал на велосипеде по встречной полосе относительно направления транспортного потока.

Водитель автомобиля марки ВАЗ, скрывшийся с места происшествия, был задержан сотрудниками дорожной полиции по горячим следам. Им оказался Т. Бедалов. Однако спасти жизнь велосипедиста не удалось.

В Главном управлении государственной дорожной полиции отмечают, что снижение рисков при использовании двухколесного транспорта зависит прежде всего от соблюдения правил дорожного движения и повышения личной ответственности, а не от введения запретов.

Ведомство призвало всех участников дорожного движения внести свой вклад в формирование безопасной дорожной среды.