Стрельба в Калифорнии: есть погибший и раненые - ВИДЕО

В результате стрельбы в торговом центре Solano Town Center в городе Фэрфилд (штат Калифорния, США) погиб как минимум один человек, еще шестеро получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC News.

По информации полиции, стрельба произошла вечером 30 октября около 20:30 по местному времени в магазине Spirit Halloween. Всего огнестрельные ранения получили семь человек, один из пострадавших скончался. Остальные шестеро были госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Личность подозреваемого пока не установлена. Правоохранительные органы продолжают расследование и ведут его поиски.

Мэр соседнего города Суисун-Сити Альма Эрнандес подтвердила, что полиция разыскивает предполагаемого стрелка. Она также призвала местных жителей сохранять бдительность и следить за информацией, поступающей из официальных источников.