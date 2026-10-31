Турция выдвинула своего кандидата на пост генсека ООН

Турция выдвинула кандидатуру генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме турецкого постпреда при всемирной организации на имя председателей Генассамблеи и Совбеза ООН.

"Имею честь <...> направить письмо от президента Турции Тайипа Эрдогана, в котором он выдвигает на пост генерального секретаря ООН Феридуна Синирлиоглу", - отмечается в документе.

Полномочия нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря. Членам Совбеза предстоит путем обсуждений и рейтинговых голосований выбрать одного кандидата, который будет рекомендован на этот пост на следующие пять лет. После этого Генассамблея проведет голосование, в результате которого будет избран новый генеральный секретарь.

Сейчас вместе с Синирлиоглу на этот пост претендуют восемь кандидатов: генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (Аргентина), генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан (Коста-Рика), экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт, экс-посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки, бывший постпред Уганды при ООН Олара Отунну и госминистр в МИД ОАЭ Лана Заки Нусейба.