https://news.day.az/world/1871052.html Кто он - новый Генсек ОТГ? - Досье Накануне на XIII саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся в Анкаре, заместитель министра иностранных дел Узбекистана Мирвохид Азимов был назначен новым генеральным секретарем организации. На этом посту он сменит представителя Кыргызстана Кубанычбека Омуралиева.

Кто он - новый Генсек ОТГ? - Досье

В мире, 31 октября 2026 11:37 (UTC +04:00) 367
Кто он - новый Генсек ОТГ?

Накануне на XIII саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся в Анкаре, заместитель министра иностранных дел Узбекистана Мирвохид Азимов был назначен новым генеральным секретарем организации. На этом посту он сменит представителя Кыргызстана Кубанычбека Омуралиева.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет досье Мирвохида Азимова.

Мирвоҳид Мирильясович Азимов родился в 1980 году в Ташкенте. В 2026 году ему исполнилось 46 лет. Он окончил бакалавриат и магистратуру Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана по специальности "Международное право".

Азимов является кандидатом юридических наук, специализируется на международном праве.

Его дипломатическая карьера насчитывает более 20 лет. В разные годы он работал в структурных подразделениях Министерства иностранных дел Узбекистана, в том числе возглавлял Договорно-правовое управление ведомства.

Кроме того, в течение четырех лет Азимов работал в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине. Таким образом, до назначения на пост генерального секретаря ОТГ он приобрел опыт работы в другой крупной региональной международной организации.

В сентябре 2020 года Азимов был назначен заместителем генерального секретаря ОТГ и занимал эту должность около шести лет. В его обязанности входили вопросы институционального развития организации, расширения многостороннего сотрудничества между государствами-членами, а также укрепления политических, экономических, транспортных, культурных и гуманитарных связей.

26 мая 2026 года решением Президента Узбекистана Азимов был назначен заместителем министра иностранных дел страны. К этому времени он уже завершил работу на посту заместителя генерального секретаря ОТГ и продолжил дипломатическую деятельность в национальном внешнеполитическом ведомстве.

В период работы в ОТГ Азимов принимал участие в реализации различных направлений сотрудничества между тюркскими государствами.

Так, 30 марта 2026 года на заседании Рабочей группы по космическим агентствам ОТГ в Ташкенте он подчеркнул важность развития взаимодействия в области космических технологий. Участники встречи обсудили, в частности, производство и вывод на орбиту спутника TDT-SAT Cube формата 12U.

15 апреля 2026 года Азимов также принял участие в мероприятии, посвященном сотрудничеству Узбекистана и Турции в сфере туризма, которое состоялось в Стамбуле. Он затронул вопросы расширения туристических связей между тюркскими государствами, реализации совместных проектов, а также развития культурного и гуманитарного взаимодействия.

30 октября 2026 года на XIII саммите ОТГ в Анкаре Совет глав государств организации принял решение о назначении Мирвохида Азимова генеральным секретарем.

На этом посту он сменит представителя Кыргызстана Кубанычбека Омуралиева, который возглавлял организацию с ноября 2022 года.

Таким образом, представитель Узбекистана впервые займет пост генерального секретаря ОТГ.

В Секретариате организации заявили о намерении, опираясь на опыт нового генерального секретаря, продолжить сотрудничество с государствами-членами и государствами-наблюдателями, а также воплотить цели, предусмотренные документом "Видение тюркского мира - 2040", в конкретные инициативы.

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