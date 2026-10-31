Азербайджанские дзюдоистки начнут выступления на Кубке Азии

Сегодня в столице Иордании Аммане стартует молодежный Кубок Азии по дзюдо. Азербайджан представят пять спортсменок в четырех весовых категориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в категории до 48 кг выступят Гюльшан Гусейнова и Гюльгез Мусаева. В весе до 52 кг на татами выйдет Чинара Садыгова, до 57 кг - Айтен Вердиева, а до 63 кг - Аян Алиева.

Руководить спортсменками будут старший тренер молодежной женской сборной Саша Херкенрат-Вимар и главный тренер юношеской женской команды Эльнур Исмайылов.

В международном турнире примут участие 140 дзюдоистов из 19 стран.

Кубок Азии продлится до 1 ноября.