В Азербайджане сменили названия этих школ и детсадов

В Губинском районе переименованы несколько дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено соответствующим решением коллегии Министерства науки и образования.

Согласно решению, внесены изменения в перечень дошкольных и общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении министерства.

Так, в названиях дошкольных образовательных учреждений Губинского района название Тимирязев заменено на Бахрали, а Алексеевка - на Чинары.

В названиях общеобразовательных учреждений Владимировка заменена на Эльбир, а Алексеевка - на Чинары.

Изменения внесены в связи с исполнением закона от 12 мая 2026 года "О переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района".

Министерству юстиции поручено в трехдневный срок представить решение для включения в Государственный реестр правовых актов.