В Азербайджане сменили названия этих школ и детсадов
В Губинском районе переименованы несколько дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено соответствующим решением коллегии Министерства науки и образования.
Согласно решению, внесены изменения в перечень дошкольных и общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении министерства.
Так, в названиях дошкольных образовательных учреждений Губинского района название Тимирязев заменено на Бахрали, а Алексеевка - на Чинары.
В названиях общеобразовательных учреждений Владимировка заменена на Эльбир, а Алексеевка - на Чинары.
Изменения внесены в связи с исполнением закона от 12 мая 2026 года "О переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района".
Министерству юстиции поручено в трехдневный срок представить решение для включения в Государственный реестр правовых актов.
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