Биткоин упал в цене

За последние сутки на криптовалютном рынке преобладала отрицательная динамика: большинство ведущих цифровых активов продемонстрировали снижение стоимости. В частности, биткоин подешевел до 77 тысяч долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные платформы CoinMarketCap, за последние 24 часа курс биткоина снизился на 1,76% и составил 77 144,17 доллара США. За неделю криптовалюта потеряла в цене 4,40%.

Отрицательная динамика наблюдалась и среди других крупных криптовалют. Ethereum подешевел на 0,37%, до 2 240,31 доллара, BNB - на 1,78%, до 702,76 доллара, а Solana - на 2,31%, до 95,86 доллара.

Среди остальных цифровых активов XRP торговался на уровне 1,24 доллара, TRON - 0,3242 доллара, Dogecoin - 0,07523 доллара. Стоимость Hyperliquid за сутки снизилась на 4,48%, до 88,34 доллара.

В то же время отдельные криптовалюты показали незначительный рост. Так, Tether подорожал на 0,07%, до 0,9988 доллара, а USD Coin (USDC) - на 0,02%, до 0,9997 доллара.

Индекс CoinMarketCap 20 также продемонстрировал снижение, потеряв за последние сутки 1,41% и опустившись до 156,84 пункта.