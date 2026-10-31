Деньги Баку и поклоны противникам Анкары - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

29 октября, Турция праздновала День Республики, Президент Азербайджана Ильхам Алиев с утра поздравил Эрдогана, назвав его дорогим братом, а Махмуд Аббас именно в этот день сидел в президентском дворце Никосии, рассыпался в "теплой благодарности" Республике Кипр и обсуждал с Никосом Христодулидисом повестку, которую кипрское правительство огласило заранее. Газа с морским коридором "Амалфея" и отношения с Евросоюзом, Западный берег и Восточный Иерусалим. Отдельной строкой - кипрская проблема. Рядом с Аббасом в делегации сидел Маджид Фарадж, шеф палестинской Генеральной разведки. Разведчики дат не путают.

Небо оказалось честнее дипломатов: на день приезда гостя метеослужба Кипра объявила желтый уровень опасности, грозы с градом и ветер до восьми баллов по Бофорту. На острове град. В турецких соцсетях штиль.

Месяц назад погода в тех же лентах стояла другая. 23 сентября в Нью-Йорке, на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом, и встреча эта была одной из 37 двусторонних бесед азербайджанского министра за неделю, по итогам которой подписали 17 документов. Сухая протокольная заметка в X о политическом диалоге и повестке Азербайджан - ЕС. Определенная часть турецкого сегмента соцсетей немедленно разглядела в ней едва ли не "измену общему делу".

Бдительные комментаторы проспали самое интересное. 25 сентября, в том же Нью-Йорке, Байрамов встретился с министром иностранных дел ТРСК Тахсином Эртугрулоглу, они обсудили статус наблюдателя Северного Кипра в Организации тюркских государств, а МИД ТРСК назвал Азербайджан дружественной и братской страной. В апреле в Анталье Президент Азербайджана Ильхам Алиев встречался с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом. Годом раньше, на форуме в Университете АДА, он сказал о северянах острова прямо: "Мы всегда рядом с нашими братьями". Там же Президент Азербайджана напомнил, что на референдуме турки-киприоты проголосовали за объединение, греки-киприоты против, а в Евросоюз приняли именно греческий Кипр. "Наглядный пример двойных стандартов", - подытожил он.

Аббасу такой бури не досталось. Президент Палестины приезжает к Христодулидису уже в третий раз, с кипрской проблемой в официальной повестке, а в лентах, где месяц назад рвали рубашки из-за рукопожатия Байрамова, тишина. Хотя к гостю стоило бы присмотреться.

Кадровая политика Аббаса давно выдала его вкусы. В марте 2024 года, утверждая кабинет Мухаммеда Мустафы, он впервые в истории палестинских правительств ввел в него этническую армянку Варсен Агабекян Шахин в должности государственного министра иностранных дел, а в июне 2025 года отдельным указом вручил ей весь МИД вместе с ключами от каждой палестинской миссии за рубежом. Подобные назначения в Рамалле сами собой не случаются. Армянский квартал Иерусалима, где выросла министр, держится на Патриархии Святого Иакова и на диаспорных структурах, которые каждое 24 апреля выводят людей на улицы Старого города. Назначение выходца из этой среды главой дипломатии открыто показало, какими рычагами в палестинском внешнеполитическом аппарате владеют армянское лобби и церковные круги.

Арабский мир насчитывает двадцать два государства и свыше четырехсот миллионов человек, палестинская интеллигенция дала региону дипломатов, которыми гордились Каир и Бейрут. Из всего этого резерва Аббас выбрал лицом внешней политики фигуру армянского происхождения. Кадры всегда сообщение.

Истоки привязанности уходят в Ливан семидесятых. Организация освобождения Палестины и ее исторический лидер Ясир Арафат держали в долине Бекаа лагеря, где учились убивать армянские террористы. АСАЛА, охотившаяся на турецких дипломатов от Парижа до Лос-Анджелеса, на старте получала в лагерях, подконтрольных ФАТХ и Народному фронту освобождения Палестины, оружие и логистику, а ее основателя Акопа Акопяна даже "Британника" связывает с НФОП. 8 апреля 1980 года НФОП устроил в Сайде пресс-конференцию и предъявил журналистам четырнадцать боевиков АСАЛА и РПК, обещавших бить по Турции до падения ее режима. 7 августа 1982 года двое армянских боевиков открыли огонь в анкарском аэропорту Эсенбога из польских пистолетов-пулеметов PM-63, которые, по данным польского Института национальной памяти, шли к ним через палестинцев. Девять погибших.

В 2000 году Арафат, обращаясь к армянам, обошелся без дипломатических кружев: "мы и армяне - один народ" и "я никогда не предам армян". Кувейт слышал похожие клятвы. Эмират десятилетиями содержал ООП, а в 1990 году Арафат обнял Саддама Хусейна, вторгшегося в Кувейт, и из примерно четырехсот тысяч живших там палестинцев после 1991 года остались несколько десятков тысяч. Клятвы Арафата имели срок годности, лояльность армянской повестке его пережила.

В 2015 году, к столетию выдуманного "геноцида армян", в обращение пошли почтовые марки с надписью "Государство Палестина" и символикой этого мифа. Посольство Палестины в Азербайджане поспешило заверить, что государство их не печатало, министр связи в Рамалле назвал их "макетом" и пообещал расследование. Итогов публика не увидела. Зато армянские сети разнесли палестинский "жест" по миру, подчеркивая, что администрация Аббаса закрыла на него глаза. Ирония сидит в заявлении того же министра: палестинскую почту финансировала турецкая, а Анкара стажировала у себя двадцать два палестинских почтовика.

Кипрский маршрут Аббаса проложен против Турции и против прав турок-киприотов. В июле 2009 года Христофиас официально благодарил его за поддержку "борьбы народа Кипра" в Организации исламской конференции, а председатель турецкого парламента Кексал Топтан выразил надежду, что вышло недоразумение, напомнив, что Турция много раз принимала Аббаса и поддерживала его на всех площадках. Недоразумение затянулось на семнадцать лет. Спустя тринадцать из них Анастасиадис рассказывал гостю о турецкой "оккупации" и снова благодарил за "полную поддержку". Аббас и его чиновники в Никосии охотно говорят на греческом политическом языке, где турецкие войска - "оккупанты", а ТРСК не существует вовсе. Стоячую овацию турецкого парламента в августе 2024 года он отработал в Никосии.

Отсюда и конструкция. Афины и Никосия ведут трехсторонний формат с Ереваном, наращивают военное партнерство с Израилем, а смотрит этот блок на союз Баку и Анкары. Палестинская линия через Южный Кипр и Армению работает на его интересы. Пикантно, что Аббас благодарит хозяев, которые дружат с его главным врагом, лишь бы стол стоял против Анкары.

Теперь бухгалтерия. Азербайджан выделил Палестине пять миллионов долларов после бакинской конференции по Аль-Кудсу в 2013 году, в 2023-м открыл представительство в Рамалле, строит в Палестине школу и учит у себя тридцать семь палестинских студентов. Расходы палестинского посольства в Баку тоже оплачивает азербайджанский бюджет. 15 октября Агабекян сидела в зале саммита СВМДА в Баку. Через две недели ее президент благодарит Никосию.

Стоило ли ради кипрских аплодисментов и армянских сантиментов доводить отношения с Азербайджаном до нынешней точки? Рамалла не ответит, потому что ответ у нее зависит от столицы, где задают вопрос.

Желтый уровень опасности на Кипре действовал до пяти вечера. Штиль в турецких соцсетях продлевать никто не объявлял, а очередные счета палестинского посольства в Баку оплатит азербайджанский бюджет.