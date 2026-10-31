Опубликованы результаты голосования за "Золотой мяч"

Стали известны подробные результаты голосования за "Золотой мяч" 2026 года, церемония вручения которого состоялась 26 октября в Лондоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, обладатель награды, нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн, набрал 1055 баллов, лишь незначительно опередив своего главного конкурента - форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, получившего 1027 баллов.

Таким образом, разница между двумя претендентами составила всего 28 баллов.

Третье место занял молодой лидер "Барселоны" Ламин Ямаль, в активе которого 881 балл. От победителя он отстал на 174 очка.

Полные результаты голосования среди десяти лучших футболистов:

1. Харри Кейн ("Бавария") - 1055 баллов

2. Килиан Мбаппе ("Реал") - 1027

3. Ламин Ямаль ("Барселона") - 881

4. Родри ("Барселона") - 726

5. Лионель Месси ("Интер Майами") - 612

6. Хвича Кварацхелия ("ПСЖ") - 541

7. Усман Дембеле ("ПСЖ") - 418

8. Эрлинг Холанн ("Манчестер Сити") - 378

9. Майкл Олисе ("Бавария") - 296

10. Фабиан Руис ("ПСЖ") - 201

Таким образом, в первую десятку вошли сразу по два представителя "Баварии", "Барселоны" и "ПСЖ". При этом единственным футболистом из клуба за пределами Европы стал Лионель Месси, выступающий за американский "Интер Майами".