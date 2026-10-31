Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии

Совет Безопасности ООН продлил срок деятельности Миссии ООН по поддержке в Ливии (UNSMIL) до 31 октября 2027 года.

Как передает Day.Az, за подготовленный Великобританией проект резолюции проголосовали 13 членов Совета. Греция и Россия воздержались.

Отметим, что миссия, созданная в 2011 году, оказывает содействие политическому переходному процессу в Ливии, работает над преодолением раскола между военными и экономическими институтами страны, а также выступает посредником между сторонами конфликта.