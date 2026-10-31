Президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских партий по конфликту вокруг Конституционного суда (КС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с угрозой внутренней безопасности Республики Польша я созываю на сегодня экстренные консультации с участием представителей парламентских сил с целью стабилизации политической ситуации и восстановления конституционного порядка", - зачитал заявление Навроцкого глава его кабинета Павел Шефернакер, трансляцию вел телеканал Telewizja Republika. Шефернакер не уточнил время проведения консультаций.

30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. Протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение. В связи с ситуацией Навроцкий принял решение прервать полет в Сенегал и вернулся в Варшаву.