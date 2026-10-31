В Италии собрали автомобиль из кованой меди на базе Maserati

Туринское дизайн-бюро GFG Style показало новый проект для очень особенного клиента. Peralta D - это единственный в своем роде автомобиль с кузовом из кованой меди, построенный на агрегатах Maserati. Название может показаться знакомым: модель является продолжением прошлогоднего Peralta S.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об особенностях автомобиля рассказало издание Carscoops.

Оба автомобиля заказал мексиканский бизнесмен Карлос Перальта. Версия S посвящена его сыновьям, а D - дочерям. Если Peralta S базировался на среднемоторном Maserati MC20 и имел алюминиевый кузов, то Peralta D одет в медный кузов поверх переднемоторной платформы GranTurismo. По словам GFG Style, весь кузов был полностью выкован вручную.

Уникальный автомобиль был представлен 24 октября на мероприятии Pastejé Automotive Invitational 2026. Стоимость GFG Style не раскрывает, но проекты, созданные известными дизайнерами, никогда не бывают дешевыми.

Модель получила светодиодные фонари во всю ширину кузова спереди и сзади, сотовый узор на переднем бампере, зеркала на крыльях, шестиугольную крышку топливного бака и ненавязчивый задний диффузор с четырьмя выхлопными трубами.

Стеклянная кабина тянется от передних колесных арок до угловатой кормы через клиновидную линию крыши. Большие стеклянные поверхности тонированы в медный цвет, а ретро-футуристические легкосплавные диски окрашены в антрацитово-черный. Чтобы попасть в салон, передняя часть крыши наклоняется вперед, а четыре двери типа "крыло чайки" создают дополнительные проемы.

Интерьер имеет множество индивидуальных особенностей: цифровая приборная панель и центральная консоль от Maserati соседствуют с дополнительным дисплеем для пассажира, большим зеркалом с подсветкой на перчаточном ящике и держателем для шампанского между задними сиденьями. Блестящая золотисто-медная обивка сочетается с коричневой кожей и контрастной строчкой.

Индивидуальные кузовные панели опираются на углепластиковую структуру и алюминиевое шасси. GFG Style не раскрывает технические характеристики, но Maserati GranTurismo оснащается твин-турбо 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 483 л.с. (360 кВт / 490 л.с.) или 543 л.с. (405 кВт / 550 л.с.) в зависимости от версии.