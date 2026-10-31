https://news.day.az/politics/1870849.html Двойные стандарты не смогли помешать Азербайджану достичь своей цели – РАСКЛАД от Тофика Аббасова Институту международного права чуть более 80 лет. Он начал формироваться после Второй мировой войны. А до того определяющим фактором была сила. То есть право на стороне силы. Кто сильнее, тот и прав.

Двойные стандарты не смогли помешать Азербайджану достичь своей цели – РАСКЛАД от Тофика Аббасова

Политика, 31 октября 2026 09:50 (UTC +04:00) 2 371
Двойные стандарты не смогли помешать Азербайджану достичь своей цели

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Институту международного права чуть более 80 лет. Он начал формироваться после Второй мировой войны. А до того определяющим фактором была сила. То есть право на стороне силы. Кто сильнее, тот и прав. Действующее сегодня международное право, конечно, помогает решать некоторые проблемы, но державные круги продолжают руководствоваться правом силы, используя при этом еще и двойные стандарты.

Сегодня необходимо четко переосмыслить то, что происходит в мире, и решительно избавляться от того, что мешает нашему общему движению вперед.

Одним из таких мешающих факторов являются двойные стандарты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на форуме по межкультурному диалогу в Баку, заявил, что Баку всегда боролся и будет продолжать бороться против двойных стандартов в политике. Он напомнил, что Армения, тридцать лет оккупировавшая азербайджанские территории, совершившая этнические чистки, разрушившая наследие азербайджанского народа, не была подвергнута санкциям и наказанию. Не было даже осуждения.

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Азербайджан столкнулся с критической массой явления, называемого двойными стандартами. Мировое сообщество в упор не видело проблему армянской агрессии и оккупации и пыталось взвалить ответственность за конфликт на страну-жертву агрессии. Хотя было четко видно, кто на кого напал, на чьей территории идут боевые действия, каковы претензии напавшей стороны. Не находя никаких  исторических, правовых, морально-психологических, гуманитарных подтверждений, мировые силы, использовавшие в своих интересах армянский фактор, склонялись в пользу Армении, пытались подвести оправдательную и доказательную базу под ее агрессивные действия и оккупационную политику. Это привело к невыносимой ситуации в регионе. На страну, подвергшуюся агрессии и оккупации и принявшую около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, навалились проблемы гуманитарного и экономического характера. Но Азербайджан сам нес свой крест и справился, потому что верил в справедливость. Ту самую, о которой не хотели говорить мировые институты и державы. Баку доказал, что высшая справедливость - это не абстрактное понятие, а неизбежная реальность, которая должна рано или поздно показать свою силу.

Азербайджан сумел показать свою силу и решимость. Осень 2020 года стала для азербайджанского народа моментом истины, когда он под руководством сильного лидера, мудрого политика и блестящего прагматика Президента Ильхама Алиева сумел наказать агрессора.

Двойные стандарты никуда не исчезли и после освобождения Азербайджаном своих территорий с соблюдением всех правил войны, и после успешной антитеррористической операции сентября 2023 года. Мировые институты, экспертные круги, которые потакали армянскому фашизму, вернулись к двойным стандартам, обвиняя нашу страну в том, что она, мол, совершила "агрессию" против армянского меньшинства.

Сентябрьские события 2023 года все расставили по местам, Азербайджан полностью избавился от сепаратистско-террористической скверны, полностью восстановил суверенитет над всеми своими территориями. При этом не нарушая международного права, не воюя с гражданским населением. Освобождение своих земель от оккупации было нашим правом, но и оно подверглось двойным стандартам.

Некоторые международные институты и страны, ставшие за Арменией и армянством, пыталась оспорить достижения Азербайджана, проявляя уродливую и фальшивую принципиальность. Они и сегодня продолжают что-то требовать от Баку, хотя Азербайджан армянской стороне ничего не должен. О том, что земли будут освобождены силой в случае провала мирных переговоров, Баку предупреждал оккупантов не раз. А те были убаюканы мнением держав о том, что у карабахского конфликта, мол, нет военного решения, и никто не позволит новой войны. Ложные нарративы сыграли злую шутку не с азербайджанским, а с армянским народом, с теми силами, которые подогревали его на противостояние и вечную эскалацию.

Двойные стандарты не помешали Азербайджану осуществить свои планы. Нам безразлично, кто не признает нашу победу, кто пытается ее оспаривать. Мы верили в себя, верили в своего лидера и в свои силы, и добились осуществления мечты нескольких поколений. Сделали то, что не удавалось сделать предыдущим поколениям, - добились справедливости. За последние 120-130 лет армяне, позже всех появившиеся на Кавказе, семь раз нападали на азербайджанцев. Это были военные кампании, разбойные действия, этнические чистки и геноцид. Сегодня тем, кто берется судить о том, что происходит между армянами и азербайджанцами, советую для начала определить, на чьей стороне правда, руководствуясь историческими фактами. Для этого есть достаточно материала, нужно только захотеть выяснить истину.

Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о том, что мы готовы развивать отношения со всеми странами. Наша страна всегда поднимает свой голос за правду. Мы стараемся поддерживать тех, кто придерживается светлой полосы движения, независимо от того, насколько велика их история.

Кстати, о величии. История, несомненно, важна, но никакое великое прошлое не может сгладить негативные стороны настоящего. Возьмем хотя бы Францию. Это страна с традициями, влиявшая на цивилизацию, культуру и искусство, сегодня являет полную противоположность своего великого прошлого. Сегодняшние власти этой страны - черное пятно на благородном образе Франции, серьезно девальвировавшее ценности французского народа, затоптавшее кодекс чести. Не удивительно, что  Франция поддержала армянское мракобесие.

Не случайно Президент Азербайджана в своем выступлении на форуме посоветовал тем, кто пытается диктовать нашей стране свои правила, посмотреть в зеркало и задуматься, а имеет ли он право указывать другим, что им делать и как жить.

Азербайджан не нуждается ни в чьих указаниях и нравоучениях. Он живет и развивается по законам, отвечающим общечеловеческой морали. Азербайджанское общество гармонично благодаря своей толерантности и мультикультуральности. Эта гармония сложилась исторически. Благодаря этим ценностям Азербайджан одержал военную победу, благодаря им в стране сохраняются стабильность и атмосфера полного взаимопонимания.

Так что ничьи указания нам не нужны, откуда бы они не исходили.

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