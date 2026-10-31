Американская Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, обогнав Nvidia по рыночной капитализации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, 30 октября капитализация Apple достигла $5,03 трлн против $4,93 трлн у производителя чипов Nvidia. В последний раз Apple занимала первую строчку рейтинга в конце июля.

По данным Bloomberg, перестановка связана с опасениями инвесторов по поводу масштабных расходов на развитие искусственного интеллекта. На этом фоне акции Apple считаются более надежным вложением.

23 октября акции компании обновили исторический максимум, поднявшись до $351,73. Этому способствовал старт мировых продаж первого складного смартфона Apple - iPhone Duo стоимостью около $2 тыс.

При этом, по данным Reuters, спрос на новинку оказался высоким, хотя и уступил ажиотажу вокруг предыдущих моделей iPhone. Из-за ограниченного объема продаж у магазинов не было привычных многолюдных очередей.

28 октября Apple также представила первый MacBook Pro с сенсорным экраном. Устройство получило дисплей Tandem OLED, процессоры M5 Pro и M5 Max, а также функцию Dynamic Island.