Apple вновь стала самой дорогой компанией мира
Американская Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, обогнав Nvidia по рыночной капитализации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, 30 октября капитализация Apple достигла $5,03 трлн против $4,93 трлн у производителя чипов Nvidia. В последний раз Apple занимала первую строчку рейтинга в конце июля.
По данным Bloomberg, перестановка связана с опасениями инвесторов по поводу масштабных расходов на развитие искусственного интеллекта. На этом фоне акции Apple считаются более надежным вложением.
23 октября акции компании обновили исторический максимум, поднявшись до $351,73. Этому способствовал старт мировых продаж первого складного смартфона Apple - iPhone Duo стоимостью около $2 тыс.
При этом, по данным Reuters, спрос на новинку оказался высоким, хотя и уступил ажиотажу вокруг предыдущих моделей iPhone. Из-за ограниченного объема продаж у магазинов не было привычных многолюдных очередей.
28 октября Apple также представила первый MacBook Pro с сенсорным экраном. Устройство получило дисплей Tandem OLED, процессоры M5 Pro и M5 Max, а также функцию Dynamic Island.
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