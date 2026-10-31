Разыскиваемого Азербайджаном мужчину задержали в России

В Амурской области России задержан человек, объявленный в международный розыск по запросу правоохранительных органов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, он подозревается в мошенничестве - присвоении чужого имущества путем злоупотребления доверием.

Инициатором объявления подозреваемого в международный розыск с целью его задержания и экстрадиции в Азербайджан выступила азербайджанская сторона.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый находится в Свободном районе Амурской области. Его задержали и избрали в отношении него меру пресечения в виде ареста.

В дальнейшем в рамках сотрудничества с Национальным центральным бюро Интерпола Азербайджана задержанный был экстрадирован в страну и передан соответствующим государственным органам.

В связи с этим международный розыск данного лица прекращен.