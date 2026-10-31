В Губадлы строится первая гидроэлектростанция - ФОТО - ВИДЕО

На реке Баргушад в Губадлинском районе строится гидроэлектростанция (ГЭС) "Эйвазлы" мощностью 5,3 мегаватта. Станция, возводимая компанией "АзерЭнерджи" по поручению Президента Азербайджана, станет первой гидроэлектростанцией в истории района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в "АзерЭнерджи".

Отмечается, что для обеспечения стабильного водоснабжения станции на реке Баргушад построено головное водозаборное сооружение, соответствующее экологическим требованиям. Несмотря на сложный рельеф местности, проложен деривационный трубопровод протяженностью 5,3 километра, а также завершено строительство машинного зала.

В настоящее время на станции ведется монтаж турбин и генераторов, а также закрытых распределительных устройств напряжением 35 и 10 киловольт. Строительно-монтажные работы на ГЭС "Эйвазлы", которая будет оснащена двумя турбинами типа Фрэнсис, планируется завершить в ближайшее время.

Новая ГЭС будет подключена к единой энергосистеме страны через подстанцию "Губадлы" напряжением 110 киловольт, построенную компанией "АзерЭнерджи" и введенную в эксплуатацию в 2021 году.

После ввода станции в эксплуатацию Губадлинский район также войдет в число районов на освобожденных от оккупации территориях, где вырабатывается "зеленая" гидроэнергия.

Ожидается, что ГЭС будет ежегодно производить 15,6 миллиона киловатт-часов экологически чистой энергии, обеспечивать экономию 3,5 миллиона кубометров природного газа и предотвращать выбросы в атмосферу 6 400 тонн углекислого газа.