Два азербайджанских борца поборются за выход в финал ЧМ - ОБНОВЛЕНО

Два азербайджанских борца вольного стиля сегодня проведут полуфинальные схватки на чемпионате мира по борьбе, проходящем в Астане (Казахстан).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.bizz, Джабраил Гаджиев (79 кг) поборется за выход в финал с иранцем Мохаммадом Ноходиларими.

В весовой категории до 57 кг Ислам Базарганов встретится с американцем Спенсером Ли.

Полуфинальные схватки начнутся в 15:30 по бакинскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал İctimai TV.

Ранее Гаджиев в четвертьфинале победил турка Окана Тахтаджы со счетом 9:3, а Базарганов разгромил японца Ямато Огаву с явным преимуществом - 12:2.

В свою очередь, Али Цокаев (92 кг) уступил американцу Тренту Хидлею (1:5), а Туран Байрамов (74 кг) проиграл казахстанцу Нуркоже Кайпанову (0:4). Их участие в утешительных схватках зависит от выхода соперников в финал.

Напомним, ранее азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали на чемпионате мира три медали. Эльдениз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) выиграли "золото", а Нихат Мамедли (63 кг) стал серебряным призером.

14:29

Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов вышел в полуфинал чемпионата мира по борьбе, проходящего в Астане (Казахстан). Таким образом, уже два наших вольника пробились в четверку сильнейших в своих весовых категориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 57 кг Базарганов в четвертьфинале одержал победу над японцем Ямато Огавой с явным преимуществом - 12:2.

До этого азербайджанский борец разгромил индийца Рахула Рахула и швейцарца Томаса Эппа с одинаковым счетом 10:0.

Путевку в полуфинал также завоевал Джабраил Гаджиев (79 кг), победивший в четвертьфинале турка Окана Тахтаджы со счетом 9:3. В 1/8 финала он разгромил представляющего Иорданию Эрзо Исакова - 11:0.

В свою очередь, Али Цокаев (92 кг) уступил в четвертьфинале чемпиону мира из США Тренту Хидлею со счетом 1:5. Туран Байрамов (74 кг) потерпел поражение в 1/8 финала от казахстанца Нуркожи Кайпанова - 0:4.

Оба спортсмена сохраняют шансы на участие в утешительных схватках, если их соперники выйдут в финал своих весовых категорий.

Напомним, азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали на чемпионате мира три медали. Эльдениз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) выиграли "золото", а Нихат Мамедли (63 кг) стал серебряным призером.

14:11

Азербайджанский борец вольного стиля Али Цокаев потерпел поражение в четвертьфинале чемпионата мира по борьбе, проходящего в Астане (Казахстан), но сохраняет шанс побороться за "бронзу".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 92 кг Цокаев уступил чемпиону мира, американцу Тренту Хидлею, со счетом 1:5.

Еще один азербайджанский вольник, Туран Байрамов (74 кг), проиграл в 1/8 финала казахстанцу Нуркоже Кайпанову со счетом 0:4.

Оба спортсмена смогут принять участие в утешительных схватках только в том случае, если их соперники выйдут в финал своих весовых категорий.

Напомним, азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали на чемпионате мира три медали. Эльдениз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) выиграли "золото", а Нихат Мамедли (63 кг) стал серебряным призером.

14:02

Азербайджанский борец вольного стиля Джабраил Гаджиев вышел в полуфинал чемпионата мира по борьбе, проходящего в Астане (Казахстан).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, выступающий в весовой категории до 79 кг Гаджиев в четвертьфинале победил турка Окана Тахтаджы со счетом 9:3.

Ранее азербайджанский борец разгромил представляющего Иорданию Эрзо Исакова в 1/8 финала с явным преимуществом - 11:0.

Еще два азербайджанских вольника пробились в четвертьфинал мирового первенства. Ислам Базарганов (57 кг) в 1/8 финала разгромил швейцарца Томаса Эппа со счетом 10:0, а Али Цокаев (92 кг) с таким же результатом победил Реджепа Хайдари из Северной Македонии.

В свою очередь, Туран Байрамов (74 кг) уступил в 1/8 финала казахстанцу Нуркоже Кайпанову со счетом 0:4. Азербайджанский борец сохраняет шанс на участие в утешительных схватках, если его соперник выйдет в финал.